Экс-депутат Бальбек попросился из СИЗО домой, сославшись на изжогу

Руслан Бальбек, экс-депутат Госдумы от Крыма, который уже полгода сидит в СИЗО по обвинениям в клевете и прочих «цифровых» грехах, вдруг попросился домой. Причина, по его словам, весьма прозаична – изжога, сообщает «Mash на волне».

Напомним, Бальбек успел побывать и зампредом крымского правительства, и депутатом, прежде чем его задержали в Кабардино-Балкарии. Теперь вот, видимо, желудок подводит.

Во вторник, 17 марта, Верховный суд Крыма вновь рассматривал апелляцию Бальбека. Он участвовал в заседании дистанционно и выразил недовольство условиями содержания, сославшись на проблемы с доставкой передач, нестабильное артериальное давление, хроническую усталость и изжогу. Его адвокат акцентировал внимание на предполагаемых процессуальных нарушениях, таких как некорректная отправка судебного приглашения и неправомерность объявления в международный розыск. Однако эти доводы не убедили суд, и Бальбек останется под стражей до августа.

Руслан Бальбек был задержан в сентябре 2025 года в Кабардино-Балкарии. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и клевете. Ранее Бальбек занимал пост вице-премьера правительства Крыма, а затем был депутатом Госдумы седьмого созыва. В настоящее время суд избрал в отношении бывшего парламентария меру пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена до 8 февраля. Сам экс-депутат свою вину не признаёт. По уголовному делу также проходят его бывшая помощница и крымская журналистка.