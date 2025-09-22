МВД Крыма сообщило о задержании экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека

Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек задержан в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Ранее он был объявлен в федеральный розыск.

«В настоящее время СЧ СУ МВД по Республике Крым ведётся уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта по статьям ч. 3 ст. 272 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Бывший депутат, который также занимал пост заместителя председателя Совета министров Крыма, заключён под стражу. Полиция продолжает расследование.

Бальбек занимал должность вице-премьера крымского правительства с мая 2014 по сентябрь 2016 года, после чего был избран депутатом Государственной Думы VII созыва, где работал до 2021 года. Конкретная статья, по которой экс-депутат объявлен в розыск, в сообщении не уточняется.