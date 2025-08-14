Экс-депутата Госдумы от Крыма Бальбека объявили в федеральный розыск

Экс-депутата Государственной Думы от Крыма Руслана Бальбека объявили в федеральный розыск. Об этом сообщило МВД республики в официальном Telegram-канале.

«Внимание: розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по городу Симферополю по статье УК России разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович», — отметили в ведомстве.

Бальбек занимал должность вице-премьера крымского правительства с мая 2014 по сентябрь 2016 года, после чего был избран депутатом Государственной Думы VII созыва, где работал до 2021 года. Конкретная статья, по которой экс-депутат объявлен в розыск, в сообщении не уточняется.

Вместе с Бальбеком в розыск объявлены ещё двое граждан — Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. В ведомстве призвали всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя, гарантируя конфиденциальность.

Ранее Life.ru писал, что писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный в России за дискредитацию Вооружённых сил РФ и уклонение от обязанностей иноагента, был объявлен в международный розыск 28 июля 2025 года.