Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 06:47

Городской совет Красноярска принял отставку обвиняемого во взятке мэра Логинова

Владислав Логинов. Обложка © Life.ru

Владислав Логинов. Обложка © Life.ru

Полномочия мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей, досрочно прекращены. Такое решение принял городской совет депутатов.

«Решение о досрочном прекращении полномочий главы города Красноярска принято», — заявила на заседании председатель городского совета Наталья Фирюлина.

За отставку мэра проголосовали все 32 присутствующих депутата. Решение было принято единогласно на заседании городского совета.

«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова
«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова

Напомним, 9 июня, Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. Чиновника этапировали в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 15 сентября Логинов подал заявление об увольнении в городской совет, находясь под стражей.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar