Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 12:59

ВСУ запускают рой дронов на Москву для выявления ПВО, считает генерал

Украинские военные участили налёты дронов на Москву, но их цель не только террор. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с сайтом MK.ru раскрыл истинные мотивы противника.

По словам эксперта, удары наносятся не хаотично, а по определённой схеме — «квадратно-гнездовым» методом. Таким образом ВСУ пытаются прощупать российскую систему ПВО: выявить расположение мощных радаров, проследить за тактикой мобильных комплексов, особенно в тёмное время суток. Не исключено, что к анализу подключают и элементы искусственного интеллекта.

Попов подчёркивает: киевский режим в этой схеме — лишь исполнитель. Заказчиками разведки боем выступают Британия и Франция. Им нужна информация о защите столицы, и они собирают её по крупицам с каждого такого налёта.

Пять человек получили ранения при налёте дронов на Корочу в Белгородчине

Ранее сообщалось, что средства ПВО отразили одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над Россией 206 беспилотников. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва. Больше всего целей было зафиксировано над Брянской областью – там сбили 62 дрона ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar