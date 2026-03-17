ВСУ запускают рой дронов на Москву для выявления ПВО, считает генерал

Украинские военные участили налёты дронов на Москву, но их цель не только террор. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с сайтом MK.ru раскрыл истинные мотивы противника.

По словам эксперта, удары наносятся не хаотично, а по определённой схеме — «квадратно-гнездовым» методом. Таким образом ВСУ пытаются прощупать российскую систему ПВО: выявить расположение мощных радаров, проследить за тактикой мобильных комплексов, особенно в тёмное время суток. Не исключено, что к анализу подключают и элементы искусственного интеллекта.

Попов подчёркивает: киевский режим в этой схеме — лишь исполнитель. Заказчиками разведки боем выступают Британия и Франция. Им нужна информация о защите столицы, и они собирают её по крупицам с каждого такого налёта.

Ранее сообщалось, что средства ПВО отразили одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над Россией 206 беспилотников. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва. Больше всего целей было зафиксировано над Брянской областью – там сбили 62 дрона ВСУ.