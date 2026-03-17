17 марта, 01:46

Пять человек получили ранения при налёте дронов на Корочу в Белгородчине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Город Короча в Белгородской области подвергся атаке двух украинских беспилотников. В результате пострадали пять человек, четверо из которых — несовершеннолетние, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у ещё двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины», — написал он в соцсетях.

В социальном объекте выбиты окна и посечён фасад. Также повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, два частных дома и шесть легковых автомобилей. Второй беспилотник повредил крышу, фасад и остекление торгового объекта.

Артём Гапоненко
