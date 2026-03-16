Военный эксперт призвал увеличить темпы СВО после атак ВСУ на российские города

Минувшие дни стали одними из самых напряжённых для ПВО России с начала года. ВСУ провели массированную комбинированную атаку, используя рои беспилотников и ракеты. Под ударом оказались центральные и южные регионы. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ключевую роль сыграли реактивные дроны, запущенные с территории Харьковской области.

По его словам, сход снега открывает новые возможности для противника: тяжёлые дроны «Лютый» могут приземляться и снова взлетать. Военный эксперт Олег Иванников добавил, что позиции для реактивных систем залпового огня ВСУ разворачивают прямо в жилых кварталах. Его коллега Василий Дандыкин уверен, что Россия должна нарастить удары по логистическим центрам Украины.

Так, поражение станций Ингулец и Синельниково нарушат поток техники и боеприпасов к линии фронта. Удары по промышленным центрам, таким как Кривой Рог, выведут из строя ремонтные предприятия и узлы связи. По словам эксперта, силы ПВО РФ работают героически, однако стоимость сбитых дронов несопоставима с ценой зенитных ракет.

«Поэтому задача номер один — это не только перехват, но и вскрытие, и уничтожение логистики производства и доставки дронов на территории Украины. Нужно бить по местам сборки, по складам хранения, по аэродромам, откуда они взлетают», — цитирует специалиста сайт MK.ru.