Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили 250 дронов на Москву

Масштабный налёт БПЛА на Москву, в ходе которой ВСУ запустили около 250 дронов, могла быть совершена с территории Сумской и Харьковской областей, полагает историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, высокая дальность полёта использованных беспилотников позволяет атаковать с территории Украины.

«Дальность полёта таких БПЛА — до 1,5 тыс. км. Боевая часть этих дронов — около 40 кг. Запуск беспилотников идёт непосредственно с территории Украины», — отметил военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны России уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, дроны перехватывались как непосредственно на подлёте к городу, так и на «втором рубеже» обороны.