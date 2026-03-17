Более половины россиян сожалеют о распаде СССР

Согласно опросу ВЦИОМ, 57% россиян жалеют о распаде Советского Союза и считают, что этого можно было избежать. Референдум о сохранении СССР сегодня поддержали бы 61% опрошенных.

Больше всего сожалений о распаде страны испытывает поколение оттепели — 79%, тогда как представители поколения цифры почти не обеспокоены этим — всего 14%. Из тех, кто поддержал бы сохранение СССР, 30% считают его великой страной с дружбой народов и единством, 26% отмечают стабильность, равноправие и безопасность.

Среди противников сохранения Союза 24% отметили, что времена изменились, 21% считают, что каждая республика должна жить отдельно, 18% уверены, что в современной России всё хорошо. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 15 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

