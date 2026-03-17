17 марта, 13:46

Смоленский химзавод «Дорогобуж» с мая начнёт поэтапный запуск цехов после атаки ВСУ

Обложка © Telegram / Василий Анохин

К маю планируется запустить в работу отдельные цеха предприятия «Дорогобуж» в Смоленской области, которые были повреждены в результате удара ВСУ 25 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Что касается восстановления предприятия: рассчитываем, что при благоприятных событиях отдельные цеха сможем запустить при нашей общеслаженной работе к маю», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Губернатор сообщил о строгой конфиденциальности всех восстановительных работ на предприятии «Дорогобуж», включая сроки и численность персонала. Он также гарантировал полную оплату труда всем сотрудникам.

«Уговоры с нацистами бесполезны»: ВСУ ждёт смертоносный ответ за атаку по Смоленской области
Напомним, что 25 февраля предприятие, входящее в группу «Акрон» и являющееся крупным производителем минеральных удобрений с обширной географией поставок, подверглось атаке ВСУ. В результате инцидента погибли семь человек, 11 получили ранения. «Акрон» намерен выполнять социальные обязательства на период восстановления производства.

