Скончался один из пострадавших при ударе ВСУ по автосервису в Курске

Скончался один из пострадавших при украинском ударе по автосервису в Курске 27 февраля. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Мужчине был 51 год, у него остались жена и дочь.

По словам главы региона, во время удар погибший находился в автосервисе. Из-за серьёзных травм его оперативно перевезли в федеральную клинику, врачи которой боролись за его жизнь более двух недель. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким курянина и пообещал, что власти окажут им всю необходимую поддержку.

«Уже дал все поручения», — добавил губернатор.

Напомним, 27 февраля ВСУ нанесли удар по Курску. Он пришёлся на автосервис. Погиб один человек, ещё трое пострадали. Один из раненых был госпитализирован в тяжёлом состоянии.