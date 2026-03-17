Надежда Стрелец сделала брендом свой коронный слоган

Журналистка Надежда Стрелец зарегистрировала товарный знак «Держимся вместе». Данное заявление она сделала в своём телеграм-канале.

Это словосочетание она уже давно использует в общении с подписчиками, оно стало своеобразным фирменным приветствием. Позже в соцсетях появилась отдельная рубрика с таким названием. Теперь фраза получила официальную правовую защиту.

Ранее сообщалось, что Надежда Стрелец намерена судиться с онлайн-школой ораторского искусства «Король говорит», которую Forbes называет номером один в России. Поводом стал смонтированный ролик, в котором исказили смысл её интервью с актрисой Еленой Яковлевой. Как рассказала Стрелец, владелец проекта опубликовал перемонтированный фрагмент беседы. В нём журналистку обвинили в отсутствии эмоционального интеллекта.