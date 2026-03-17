В Луганске после капремонта открыли отделения больницы, где лечат 54 тыс. человек

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о завершении обновления Луганской городской многопрофильной больницы № 3. По его словам, медучреждение после капремонта и открытия новых отделений стало принимать ещё больше пациентов.

Во время посещения больницы вместе с Пасечником объект осмотрели первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Сейчас помощь здесь получают более 54 тысяч жителей Луганска, а число прикреплённых пациентов после ремонта выросло на 22%.

Как отметил глава региона, большинство корпусов не обновлялись с 1960-х годов. В 2025 году в больнице восстановили главный корпус и стационарные отделения, полностью заменили инженерные сети, кровлю и фасады, а также установили современные системы безопасности и новые лифты.Кроме того, в медучреждении открылись три новых подразделения: оториноларингологическое, офтальмологическое отделения и травмпункт. В больнице развернуто более 270 коек по восьми профилям.

Пасечник подчеркнул, что новое оборудование позволяет выявлять болезни на ранних стадиях и помогает снижать риск тяжёлых осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Во время визита лучшие сотрудники больницы также получили награды и благодарственные письма президента России.