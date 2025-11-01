В Луганске открыли новый дом для престарелых на 100 мест

В Луганске открылось новое социальное учреждение постоянного пребывания, рассчитанное на сто мест. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник и поделился кадрами старта работы объекта. На церемонии открытия присутствовал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В ЛНР открыли новое соцучреждение. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

«Новый центр отвечает всем современным стандартам и рассчитан на 100 койко-мест. Проект реализован по инициативе Народного фронта и входит в федеральную программу по развитию системы долговременного ухода», — отметил Пасечник.

Первые постояльцы уже оценили светлые и просторные палаты, уютную столовую и технологическую оснащённость центра. Митрополит Каширский Феогност, настоятель Донского монастыря Москвы, совершил общий молебен для процветания учреждения. А Кириенко передал руководству центра икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» как символ принятия Божьего покровительства.

Ранее в Луганске открылся просветительский центр при Свято-Вознесенском храме. Учреждение построено на месте первой церковно-приходской школы города с сохранением исторического облика здания. В уютных помещениях уже занимаются более ста детей разного возраста, изучая Закон Божий, Священное писание, церковнославянский язык, основы церковного пения и рукоделие. Для воспитанников оборудованы игровые зоны, спортивная площадка с тренажёрами и организованы образовательные викторины.