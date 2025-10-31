Арт-объект «Счастье не за горами» появился ещё в одном регионе России

В Башкирии, в селе Бижбуляк, установили арт-объект «Счастье не за горами», аналогичный пермскому, но в цветах флага республики. Об этом сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов.

«Ну вот и закончили наш арт-объект «Счастье не за горами» при въезде в село Бижбуляк. Сегодня наши электрики завершили монтаж, и вот получилась такая красота. Особенно красиво всё это ночью. Наша мечта осуществилась», — написал Зарипов в соцсети «ВКонтакте».

Зарипов отметил, что башкирский арт-объект является копией инсталляции в городе Счастье в ЛНР. По его словам, во время рабочих поездок с гуманитарным конвоем они часто останавливались и фотографировались на фоне их «Счастья». Теперь такое есть и у них. Он подчеркнул, что у башкирского названия другой смысл — счастье жить и работать дома.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» появился в Перми в 2009 году и стал визитной карточкой города, появляясь в российских фильмах и сериалах. Его создал художник Борис Матросов.

