3 сентября, 19:06

В Луганске открылся просветительский центр при Свято-Вознесенском храме

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели совместный рабочий визит в современный молодёжно-просветительский центр, созданный при старейшем в республике Свято-Вознесенском храме. Об этом сообщил Пасечник в своём телеграм-канале.

Центр построен на месте первой церковно-приходской школы Луганска с сохранением исторического облика здания. Как отметили гости, в уютных помещениях уже занимаются более ста детей разного возраста, изучая Закон Божий, Священное писание, церковнославянский язык, основы церковного пения и рукоделие. Для воспитанников оборудованы игровые зоны, спортивная площадка с тренажёрами и организованы образовательные викторины.

Пасечник подчеркнул, что восстановление объекта выполнено по поручению руководства администрации президента России и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при финансовой поддержке Фонда поддержки христианской культуры и наследия. Сергей Кириенко передал центру проектор и ноутбуки для совершенствования учебного процесса.

«Искренне рад, что у юных жителей республики есть все возможности для учёбы и духовного просвещения!» — написал Пасечник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на Аляске побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Российский лидер подарил священнику икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки. В ходе встречи Путин также передал архиепископу самые лучше пожелания от Патриарха Московский и всея Руси Кирилла.

