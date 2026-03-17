Архивисты нашли рапорт Брежнева, после которого он уехал из Курска

Курские архивисты обнаружили уникальный исторический документ — рапорт, написанный собственноручно Леонидом Брежневым задолго до того, как он стал руководителем СССР. Бумага содержит подлинную подпись будущего генерального секретаря и относится к периоду его работы в регионе. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Документ Брежнева об увольнении.

Этот рапорт фактически стал последним документом так называемого «курского периода» в биографии Брежнева. После его написания он покинул регион и вскоре был переведён на работу на Урал. Архивная находка помогла уточнить детали его ранней трудовой деятельности.

Историки напоминают, что жизнь Брежнева была тесно связана с Курской землёй. Здесь прошли его юношеские годы: он учился в Курском землеустроительном техникуме с 1923 по 1927 год, а затем работал землемером в Грайворонском уезде Курской губернии. Обнаруженный документ подтверждает, что будущий руководитель трудился в регионе до 19 марта 1928 года.

Известно, что сам Брежнев позже называл себя курянином и с теплом вспоминал этот период жизни. Даже будучи Генеральным секретарём ЦК КПСС, он нередко останавливался в Курске во время поездок на юг страны.

