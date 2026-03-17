17 марта, 20:47

Ограничения на полёты ввели в аэропортах Калуги и Сочи

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Сочи. О мерах сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве заявили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Улов» за семь часов: ПВО перехватила 35 дронов ВСУ над Кубанью и другими регионами России
Ранее в Лазаревском районе Сочи нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты обнаружили по двум адресам на территории частной и многоквартирной застройки. В одном случае повреждения получил участок крыши четырёхэтажного многоквартирного дома. Во втором — пострадали навес и кровля частного домовладения. Возгораний на местах падения не произошло. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Антон Голыбин
