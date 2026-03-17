«Улов» за семь часов: ПВО перехватила 35 дронов ВСУ над Кубанью и другими регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 35 украинских беспилотников самолётного типа в течение семи часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инциденты произошли над территорией Краснодарского края (25 БПЛА), Республики Крым (2 БПЛА), Белгородской области (2 БПЛА), Брянской области (1 БПЛА), Курской области (1 БПЛА), Ставропольского края (1 БПЛА), а также над акваториями Чёрного моря (2 БПЛА) и Азовского моря (1 БПЛА). Все цели были уничтожены в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что средства ПВО отразили одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над Россией 206 беспилотников. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва. Больше всего целей было зафиксировано над Брянской областью – там сбили 62 дрона ВСУ.