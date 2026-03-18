Несколько громких взрывов прогремело над Майкопом в Адыгее, работает ПВО

Несколько взрывов прогремело в небе над Майкопом Республики Адыгея. По данным SHOT, расчёты противовоздушной обороны уничтожают беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Атака беспилотников на Майкоп началась вчера в 23:20. Местные жители сообщили о 5–7 взрывах: сначала грохот приняли за грозу, но затем в небе заметили яркие вспышки. По предварительным данным, ПВО уничтожает украинские дроны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Лазаревском районе Сочи нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты обнаружили по двум адресам на территории частной и многоквартирной застройки. В одном случае повреждения получил участок крыши четырёхэтажного многоквартирного дома. Во втором — пострадали навес и кровля частного домовладения. Возгораний на местах падения не произошло. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.