Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке на западе Краснодара

Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре. Об этом пишет SHOT. Очевидцы сообщают о пострадавших.

По словам местных жителей, на верхних этажах многоэтажного дома на западе Краснодара прогремел сильный взрыв около 02:00 ночи. После этого очевидцы увидели вырывающееся из квартиры пламя и сильный дым. Взрывной волной вылетели вещи и мебель из помещения. На месте происшествия в данный момент работают экстренные службы. Предварительно, в результате ЧП есть пострадавшие.

На территории Краснодарского края и соседней Адыгеи в данный момент работает система ПВО по украинским дронам. В данный момент нет точной информации о том, попал ли в дом беспилотник. Официальная информация не поступала.

Ранее в Лазаревском районе Сочи нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты обнаружили сразу по двум адресам, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В одном случае повреждения получила крыша четырёхэтажного жилого дома, в другом — пострадали навес и кровля частного дома. Возгораний на местах падения не зафиксировали, предварительно пострадавших не было.