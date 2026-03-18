18 марта, 03:04

ВСУ снова атакуют Краснодар, взрывы гремят на западе, юге и в центре города

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Краснодар снова под ударом. Жители запада, юга и центра сообщают о серии взрывов. Об этом пишет SHOT.

Около 10 громких взрывов прогремело в разных районах Краснодара. На западе города беспилотник врезался в жилой дом. Очевидцы рассказывают о вспышках в небе и гуле моторов. Новая волна атаки началась около 05:00 и продолжается до сих пор — расчёты противовоздушной обороны уничтожают БПЛА.

Не менее пяти взрывов прогремело над Новороссийском, ПВО уничтожает дроны
Напомним, один человек погиб при ударе беспилотников Вооружённых сил Украины в Краснодаре. Повреждения получили три дома. В одной из квартир вспыхнул пожар — его оперативно потушили. Ещё один беспилотник врезался в стену здания и упал без возгорания. Фрагменты третьего БПЛА обнаружили на балконе.

Алена Пенчугина
