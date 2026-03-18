Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 04:25

Беспилотник ВСУ врезался в ещё одну высотку в западной части Краснодара

Ещё один дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) врезался в высотку на западе Краснодара. Об этом сообщает SHOT.

Беспилотник ВСУ врезался в ещё одну высотку в западной части Краснодара. Фото © SHOT

1 / 2

По словам очевидцев, взрыв прогремел около часа назад. После удара посыпались обломки, повреждены фасад и стёкла. Балкон разрушен полностью, квартира серьёзно пострадала. Около 10 припаркованных автомобилей посекло осколками. Точной информации о пострадавших в данный момент нет.

БПЛА рухнул рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре

Ранее в Краснодаре в результате атаки беспилотников погиб один человек. Об этом сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, удары пришлись по жилым домам, где находились люди. В одном из зданий начался пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один беспилотник врезался в стену дома без последующего возгорания. Фрагменты третьего аппарата обнаружили на балконе жилого здания, повреждения получили несколько домов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar