Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 04:51

Полиция оградила участок проезжей части у отеля «Марриотт» после атаки ВСУ

Сотрудники полиции оградили участок проезжей части у отеля «Марриотт» после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краснодаре. Об этом сообщил SHOT.

После атаки ВСУ у «Марриотта» ограничили движение. Видео © SHOT

По данным канала, рядом с гостиницей произошёл взрыв. При этом внешних повреждений у здания не зафиксировали. Очевидцы сообщили о хлопке и появлении дыма в районе отеля. После этого территорию вокруг частично перекрыли. Предварительно, около здания находятся обломки дрона.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Напомним, беспилотник упал рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Очевидцы рассказывали о сильном взрыве и появлении дыма после падения аппарата. На место прибыли экстренные службы, которые начали обследование территории и ликвидацию последствий. Также жители сообщали о нескольких взрывах в разных частях города, что связывали с новой волной атаки беспилотников.

Обложка © SHOT

Антон Голыбин
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar