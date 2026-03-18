Бобровский стал рекордсменом среди российских вратарей НХЛ по числу проведённых матчей

Сергей Бобровский, голкипер «Флориды Пантерз», вошёл в историю Национальной хоккейной лиги, установив новое достижение для российских вратарей. 37-летний страж ворот вышел в стартовом составе на гостевой матч против «Ванкувер Кэнакс», который стал для него 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю он превзошёл достижение Николая Хабибулина, на счету которого 799 игр. Бобровский теперь занимает 18-е место в общем списке вратарей лиги. Абсолютный рекордсмен по числу матчей среди всех голкиперов — легендарный канадец Мартин Бродо, сыгравший 1266 встреч.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. За свою карьеру в НХЛ он также защищал цвета «Филадельфии» и «Коламбуса». В составе «Пантерз» российский вратарь дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах .

В активе Бобровского также победа на чемпионате мира 2014 года в составе сборной России, а также серебряные (2015) и бронзовые (2016) награды мировых первенств.