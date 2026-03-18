Потеря общего дома и поиск себя: Как бывшие республики СССР прожили 35 лет без Союза

Для миллионов людей крушение СССР стало катастрофой — потерей родины, привычного уклада и идеалов. Президент России Владимир Путин называл гибель Союза «крупнейшей геополитической катастрофой» XX века. К 35-й годовщине распада Советского Союза NEWS.ru подготовил большой спецпроект.

Все республики прошли этот путь по-разному: одни построили успешные государства, другие погрузились в архаику и войны. Кто-то почти полностью разорвал связи с Россией, кто-то, напротив, выстроил новые отношения.

В спецпроекте, который продлится до 25 декабря, издание показывает, чего добились бывшие советские республики за 35 лет самостоятельности, и прослеживает их путь — от побед до поражений.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 57% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, а 61% поддержали бы сохранение страны на референдуме. Чаще всего об этом жалеют представители «поколения оттепели» (79%), тогда как среди «цифрового поколения» таких лишь 14%. Главными причинами сторонники СССР называют величие страны, дружбу народов, стабильность и безопасность.