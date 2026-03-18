Иран объявил о новой волне ударов по Израилю в ответ на гибель Лариджани

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале очередной фазы своих атак на Израиль. Согласно сообщению агентства Tasnim, эта волна включает применение высокоточных и сверхтяжёлых баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Операция, получившая название «Правдивое обещание — 4», стартовала на рассвете с использованием различных типов ракет (на твёрдом и жидком топливе) и ударных беспилотников. КСИР обещает регулярно информировать о результатах.

По заявлению КСИР, иранские ракеты нанесли удары по более чем ста военным и силовым объектам в сердце оккупированных земель. Иранское руководство считает эти действия актом «мести за мученичество» Лариджани.

Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны. Тегеран квалифицировал произошедшее как результат удара, ответственность за который возлагается на Соединённые Штаты и Израиль. В ответ на это, президент Масуд Пезешкиан и КСИР заявили о намерении отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.