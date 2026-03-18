Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 09:00

Иран объявил о новой волне ударов по Израилю в ответ на гибель Лариджани

Али Лариджани. Обложка © ТАСС / AP / Bilal Hussein

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале очередной фазы своих атак на Израиль. Согласно сообщению агентства Tasnim, эта волна включает применение высокоточных и сверхтяжёлых баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Операция, получившая название «Правдивое обещание — 4», стартовала на рассвете с использованием различных типов ракет (на твёрдом и жидком топливе) и ударных беспилотников. КСИР обещает регулярно информировать о результатах.

По заявлению КСИР, иранские ракеты нанесли удары по более чем ста военным и силовым объектам в сердце оккупированных земель. Иранское руководство считает эти действия актом «мести за мученичество» Лариджани.

Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны. Тегеран квалифицировал произошедшее как результат удара, ответственность за который возлагается на Соединённые Штаты и Израиль. В ответ на это, президент Масуд Пезешкиан и КСИР заявили о намерении отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar