Студентку, напавшую на женщину с молотком, отправили в СИЗО по делу о покушении на убийство

Суд в Москве арестовал 20-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство 59-летней женщины. По версии следствия, она действовала по указанию телефонных мошенников.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, обвиняемой вменяют покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Вину девушка не признала и от дачи показаний отказалась.

На заседании она просила отправить её под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, нападение произошло в квартире потерпевшей. Девушка пришла по адресу, а когда хозяйка открыла дверь, атаковала её.

Ранее сообщалось, что при себе у нападавшей были перцовый баллончик, молоток и малярная лента. Следователи считают, что она могла стать жертвой мошенников, которые убедили её, будто она помогает выявлять иноагентов.

По данным SHOT, обвиняемая — студентка третьего курса, увлекающаяся косплеем и аниме-фестивалями. Не исключается, что злоумышленники могли выйти на неё через тематические чаты и сообщества, где она активно общалась.