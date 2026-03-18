Студентку, напавшую на женщину с молотком, отправили в СИЗО по делу о покушении на убийство
Обложка © Life.ru
Суд в Москве арестовал 20-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство 59-летней женщины. По версии следствия, она действовала по указанию телефонных мошенников.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, обвиняемой вменяют покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Вину девушка не признала и от дачи показаний отказалась.
На заседании она просила отправить её под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, нападение произошло в квартире потерпевшей. Девушка пришла по адресу, а когда хозяйка открыла дверь, атаковала её.
Ранее сообщалось, что при себе у нападавшей были перцовый баллончик, молоток и малярная лента. Следователи считают, что она могла стать жертвой мошенников, которые убедили её, будто она помогает выявлять иноагентов.
По данным SHOT, обвиняемая — студентка третьего курса, увлекающаяся косплеем и аниме-фестивалями. Не исключается, что злоумышленники могли выйти на неё через тематические чаты и сообщества, где она активно общалась.
