В Винницкой области Украины на братском захоронении советских воинов были закрашены даты Великой Отечественной войны. Об этом сообщил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров в своём телеграм-канале.

«В селе Войтовцы Винницкой области киевский режим уничтожил даты Великой Отечественной войны на братском захоронении павших в боях с нацистами солдат», — написал он.

Кампания по сносу памятников и переименованию улиц, связанных с советским прошлым, началась на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти демонтировали более 2,5 тыс. монументов, переименовали свыше 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022-м киевский режим развернул новую волну борьбы с российским и советским культурным наследием.

Ранее сообщалось, что киевские власти одобрили демонтаж 15 памятников и знаков, связанных с российской и советской символикой. Среди них – памятники Михаилу Булгакову, Анне Ахматовой, Михаилу Глинке, знак «Киев — город-герой», камень к 100-летию Ленина и мемориальная доска Петру Чайковскому. Также на памятнике воинам-освободителям в Печерском районе планируется заменить русскоязычный текст на украинский, изменить даты войны с «1941–1945» на «1939–1945».