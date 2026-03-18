Цифровая тишина: Футуролог спрогнозировал, как изменится жизнь россиян после года «офлайн»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso
Эксперт по прогнозированию будущего Данила Медведев оценил последствия для россиян в случае длительных перебоев с привычными цифровыми сервисами. В беседе с Life.ru он предположил, что индустрия адаптируется к текущим регуляторным запросам путём внедрения «белых списков» разрешённых ресурсов.
Впрочем, специалист не исключает и более пессимистичный сценарий. Граждане могут просто смириться с недоступностью многих площадок, что эксперт называет частью «цивилизационного коллапса», который затронет разные сферы жизни в ближайшие десятилетия.
Подобная изоляция неизбежно ударит по бытовым коммуникациям. Медведев отмечает, что супруги рискуют потерять привычку постоянно сообщать друг другу о своих передвижениях или текущем статусе, поскольку мгновенная связь станет менее доступной.
Если затронуть личные отношения, например, сейчас у многих супругов есть привычка писать друг другу: «Я доехал до работы», «Я вернулся домой», «Всё хорошо». Если всё-таки продолжится у нас ограничение связи, мы можем и отвыкнуть от таких сценариев.
Футуролог подчёркивает: полное исчезновение контактов маловероятно, но вектор взаимодействия меняется. Во-первых, фиксируется рост одиночества — многие люди теряют возможность формировать глубокие социальные связи и переходят к парасоциальному потреблению контента блогеров.
Во-вторых, наблюдается тренд на замену живого диалога суррогатным взаимодействием с чат-ботами. Парадокс ситуации заключается в том, что аудиторию долго приучали к внедрению искусственного интеллекта и метавселенных, но теперь общество оказалось не готово к психологическим и культурным последствиям резкой «цифровой отмены».
Ранее Life.ru выяснил, с каких привычек начинается одинокая старость. Чаще всего одиночество создают мелкие привычки, которые кажутся безобидными. Сегодня вы просто отмахнулись от звонка, завтра отменили встречу, а через годы вдруг понимаете: рядом почти никого не осталось.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.