Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 12:43

Цифровая тишина: Футуролог спрогнозировал, как изменится жизнь россиян после года «офлайн»

Футуролог Медведев: После года офлайн россияне отвыкнут от цифрового общения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Эксперт по прогнозированию будущего Данила Медведев оценил последствия для россиян в случае длительных перебоев с привычными цифровыми сервисами. В беседе с Life.ru он предположил, что индустрия адаптируется к текущим регуляторным запросам путём внедрения «белых списков» разрешённых ресурсов.

Впрочем, специалист не исключает и более пессимистичный сценарий. Граждане могут просто смириться с недоступностью многих площадок, что эксперт называет частью «цивилизационного коллапса», который затронет разные сферы жизни в ближайшие десятилетия.

Подобная изоляция неизбежно ударит по бытовым коммуникациям. Медведев отмечает, что супруги рискуют потерять привычку постоянно сообщать друг другу о своих передвижениях или текущем статусе, поскольку мгновенная связь станет менее доступной.

Если затронуть личные отношения, например, сейчас у многих супругов есть привычка писать друг другу: «Я доехал до работы», «Я вернулся домой», «Всё хорошо». Если всё-таки продолжится у нас ограничение связи, мы можем и отвыкнуть от таких сценариев.

Данила Медведев

Футуролог

Если затронуть личные отношения, например, сейчас у многих супругов есть привычка писать друг другу: «Я доехал до работы», «Я вернулся домой», «Всё хорошо». Если всё-таки продолжится у нас ограничение связи, мы можем и отвыкнуть от таких сценариев.
Если затронуть личные отношения, например, сейчас у многих супругов есть привычка писать друг другу: «Я доехал до работы», «Я вернулся домой», «Всё хорошо». Если всё-таки продолжится у нас ограничение связи, мы можем и отвыкнуть от таких сценариев.

Футуролог подчёркивает: полное исчезновение контактов маловероятно, но вектор взаимодействия меняется. Во-первых, фиксируется рост одиночества — многие люди теряют возможность формировать глубокие социальные связи и переходят к парасоциальному потреблению контента блогеров.

Во-вторых, наблюдается тренд на замену живого диалога суррогатным взаимодействием с чат-ботами. Парадокс ситуации заключается в том, что аудиторию долго приучали к внедрению искусственного интеллекта и метавселенных, но теперь общество оказалось не готово к психологическим и культурным последствиям резкой «цифровой отмены».

Мода или сигнал тревоги: Психолог объяснила, почему зумеры меняют здоровые зубы на виниры и гриллзы

Ранее Life.ru выяснил, с каких привычек начинается одинокая старость. Чаще всего одиночество создают мелкие привычки, которые кажутся безобидными. Сегодня вы просто отмахнулись от звонка, завтра отменили встречу, а через годы вдруг понимаете: рядом почти никого не осталось.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar