Цифровая тишина: Футуролог спрогнозировал, как изменится жизнь россиян после года «офлайн»

Эксперт по прогнозированию будущего Данила Медведев оценил последствия для россиян в случае длительных перебоев с привычными цифровыми сервисами. В беседе с Life.ru он предположил, что индустрия адаптируется к текущим регуляторным запросам путём внедрения «белых списков» разрешённых ресурсов.

Впрочем, специалист не исключает и более пессимистичный сценарий. Граждане могут просто смириться с недоступностью многих площадок, что эксперт называет частью «цивилизационного коллапса», который затронет разные сферы жизни в ближайшие десятилетия.

Подобная изоляция неизбежно ударит по бытовым коммуникациям. Медведев отмечает, что супруги рискуют потерять привычку постоянно сообщать друг другу о своих передвижениях или текущем статусе, поскольку мгновенная связь станет менее доступной.

Если затронуть личные отношения, например, сейчас у многих супругов есть привычка писать друг другу: «Я доехал до работы», «Я вернулся домой», «Всё хорошо». Если всё-таки продолжится у нас ограничение связи, мы можем и отвыкнуть от таких сценариев. Данила Медведев Футуролог

Футуролог подчёркивает: полное исчезновение контактов маловероятно, но вектор взаимодействия меняется. Во-первых, фиксируется рост одиночества — многие люди теряют возможность формировать глубокие социальные связи и переходят к парасоциальному потреблению контента блогеров.

Во-вторых, наблюдается тренд на замену живого диалога суррогатным взаимодействием с чат-ботами. Парадокс ситуации заключается в том, что аудиторию долго приучали к внедрению искусственного интеллекта и метавселенных, но теперь общество оказалось не готово к психологическим и культурным последствиям резкой «цифровой отмены».

Ранее Life.ru выяснил, с каких привычек начинается одинокая старость. Чаще всего одиночество создают мелкие привычки, которые кажутся безобидными. Сегодня вы просто отмахнулись от звонка, завтра отменили встречу, а через годы вдруг понимаете: рядом почти никого не осталось.