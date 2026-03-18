18 марта, 12:23

Над Севастополем сбиты две воздушные цели

В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об активном противодействии украинской атаке.

По информации главы города, сейчас силы обороны ведут интенсивную работу по защите воздушного пространства. В отражении нападения задействованы мобильные огневые группы, а также системы противовоздушной обороны.

На данный момент известно об уничтожении двух целей над акваторией в районе Северной стороны. Обломки объектов упали в безлюдных местах, информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры уточняется.

Жителей просят оставаться в укрытиях и не приближаться к окнам до официального сигнала об отбое опасности. Оперативные службы продолжают контролировать обстановку в регионе.

ПВО отражает атаку БПЛА над Севастополем, сбито два украинских беспилотника

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны отразили серию воздушных нападений в течение среды. Основные удары пришлись на Краснодарский край, где было ликвидировано 13 беспилотников. Ещё три аппарата уничтожили над Ставропольем, а два — над Республикой Крым.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
