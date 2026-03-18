Силы ПВО перехватили 28 вражеских дронов над югом России

Российские системы противовоздушной обороны отразили серию воздушных нападений в течение среды. По данным Министерства обороны, работа средств ПВО велась в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени.

За указанные пять часов удалось перехватить и нейтрализовать 28 летательных аппаратов самолётного типа. Все сбитые объекты принадлежали ВСУ.

Основные удары пришлись на Краснодарский край, где было ликвидировано 13 беспилотников. Ещё три аппарата уничтожили над Ставропольем, а два — над Республикой Крым.

Кроме того, работа велась и в морском пространстве. Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили семь единиц техники, а в небе над Чёрным морем — ещё три.

Также расчёты противовоздушной обороны за ночь сбили 85 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и акваториями Чёрного и Азовского моря. Наибольшее число сбитых дронов зафиксировано над Краснодарским краем — 42 аппарата. Над Чёрным морем сбито 13 БПЛА, над Азовским морем — шесть.