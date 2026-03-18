Есть нюансы. Легальные букмекеры вновь стали объектом законодательных инициатив, ужесточающих их работу
Глава Минфина Антон Силуанов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой отложить до осени 2026 года рассмотрение законопроекта, запрещающего букмекерам принимать ставки у несовершеннолетних, недееспособных и должников по исполнительным производствам.
Генеральный директор ППК «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев считает, что нужно разобраться, какие цели преследует законопроект. Несовершеннолетние и сейчас не могут делать ставки у легальных букмекеров. За идентификацией игроков следит Единый центр учёта переводов ставок (Мобильная карта) и госкомпания ППК «Единый регулятор азартных игр».
По поводу недееспособных тоже вопрос, пояснил эксперт, ведь их деньгами распоряжаются опекуны и напрямую недееспособные не могут делать ставки.
Самый главный вопрос, добавил Алексей Грачев, — это приём ставок у должников по исполнительным производствам. Что делать с теми, у кого исполнительное производство на минимальные суммы? 200, 300 или 500 рублей. Даже если должник такую задолженность погасит, то из базы судебных приставов его не уберут в одно мгновение. Исполнительные производства бывают и неимущественного характера, например, снести постройку или передвинуть дачный забор. По итогу — прямые потери бюджета по налогам и подталкивание игроков в серую зону как альтернативу. Видимо, этого и опасается Минфин и не спешит согласовывать непроработанные законопроекты.