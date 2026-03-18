Есть нюансы. Легальные букмекеры вновь стали объектом законодательных инициатив, ужесточающих их работу

Генеральный директор ППК «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев считает, что нужно разобраться, какие цели преследует законопроект. Несовершеннолетние и сейчас не могут делать ставки у легальных букмекеров. За идентификацией игроков следит Единый центр учёта переводов ставок (Мобильная карта) и госкомпания ППК «Единый регулятор азартных игр».

Самый главный вопрос, добавил Алексей Грачев, — это приём ставок у должников по исполнительным производствам. Что делать с теми, у кого исполнительное производство на минимальные суммы? 200, 300 или 500 рублей. Даже если должник такую задолженность погасит, то из базы судебных приставов его не уберут в одно мгновение. Исполнительные производства бывают и неимущественного характера, например, снести постройку или передвинуть дачный забор. По итогу — прямые потери бюджета по налогам и подталкивание игроков в серую зону как альтернативу. Видимо, этого и опасается Минфин и не спешит согласовывать непроработанные законопроекты.