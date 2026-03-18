Певца Джеймса Бланта начали «отменять» на Украине из-за фото в шапке с гербом России

Британский музыкант Джеймс Блант, прославившийся песнями You're Beautiful и Goodbye My Lover, оказался в эпицентре скандала после публикации фото в шапке-ушанке с российским гербом. Снимок, сделанный на фоне заснеженных гор, стремительно разошёлся по Сети, набрав свыше 100 тысяч просмотров.

На кадре артист запечатлён в ярко-красной кофте и меховой жилетке, а его голову венчает ушанка с двуглавым орлом. Такой образ вызвал бурную реакцию, особенно среди украинских пользователей. В комментариях ему напомнили о текущем конфликте, потребовали снять шапку, а также «помыть голову — и снаружи, и изнутри». Некоторые и вовсе назвали Бланта невеждой и пригрозили бойкотом его творчеству. За короткое время под постом оставили более 1,2 тысячи комментариев.