Основателя благотворительного фонда арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО

Основатель компании «КМД девелопмент» и благотворительного фонда Юрий Королёв арестован по делу о хищении средств у участников СВО. Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении ТАСС.

Бизнесмену предъявлено обвинение по 14 эпизодам, включая вымогательство, хищение и организацию преступного сообщества. Уголовное дело расследуется по факту хищения денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Королёва Юрия Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210; п. «а» ч. 4 ст. 158 (4 преступления); ч. 4 ст. 159 (10 преступлений); п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, — удовлетворить», — сказано в документе.

Ранее следствие предъявило окончательное обвинение фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО в Шереметьево. Количество новых эпизодов составляет около 30.