Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Президиум Высшего Совета ЛДПР исключил из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова. Об этом сообщила замглавы ЦА ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.

В решении партии отмечается, что Свинцов исключён «в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений». Решение было принято единогласно.

Напомним, что депутат Андрей Свинцов на днях сделал сразу несколько резонансных высказываний относительно судьбы Telegram, отключений связи с центре Москвы и «белых списков».