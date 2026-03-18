Путин: Выбор крымчан быть с Россией незыблем

Президент России Владимир Путин назвал историческим и незыблемым выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии быть с Россией.

«Этот выбор неизменен, незыблем, он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из самых важнейших — без всякого преувеличения — может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории», — сказал глава государства на совещании с членами правительства в день годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в эту дату в 2014 году был подписан договор о принятии Республики и города Севастополя в состав РФ, что последовало за референдумом, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение с Россией.


