Патрушев заявил о сохраняющемся риске терактов против судов, следующих в порты РФ

«Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается», — сказал Патрушев интервью газете «Коммерсант».

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о террористических угрозах, исходящих из 56 стран. По его словам, западные спецслужбы за последнее время создали множество новых инструментов и методик для атак на стратегически важные российские объекты.