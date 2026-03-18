18 марта, 14:07

Патрушев заявил о сохраняющемся риске терактов против судов, следующих в порты РФ

Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о сохранении высокого уровня риска террористических и диверсионных атак на суда, идущие в российские порты. Он подтвердил, что, по имеющейся информации, эти угрозы не демонстрируют тенденции к снижению.

«Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается», — сказал Патрушев  интервью газете «Коммерсант».

ФСБ задержала иностранца, сбежавшего с родины от армии ради терактов в России
ФСБ задержала иностранца, сбежавшего с родины от армии ради терактов в России

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о террористических угрозах, исходящих из 56 стран. По его словам, западные спецслужбы за последнее время создали множество новых инструментов и методик для атак на стратегически важные российские объекты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
