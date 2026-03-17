17 марта, 09:54

Шойгу предупредил о террористических угрозах, исходящих из 56 стран

Сергей Шойгу, занимающий пост секретаря Совета безопасности, сообщил, что Россия сейчас вынуждена отражать угрозы со стороны 56 государств, которые нацелены на проведение диверсий и терактов на её территории. Такое заявление прозвучало во время его рабочей поездки в Уральский федеральный округ на совещание, посвящённое вопросам безопасности.

«Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры», — сказал он.

Как отметил глава Совбеза, западные спецслужбы за последнее время создали множество новых инструментов и методик для атак на стратегически важные российские объекты.

В сложившейся обстановке ключевую роль играют высокая организованность и железная дисциплина при реализации защитных мероприятий. На совещании Шойгу инициировал обсуждение того, насколько эффективно выполняются существующие задачи по защите и какие дополнительные шаги необходимо предпринять для нейтрализации исходящих рисков.

ФСБ задержала иностранца за диверсию во Владимирской области

Ранее ФСБ пресекла деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене. Речь идёт о мужчинах 21 и 36 лет, задержанных в Московской и Тверской областях. Они инициативно установили контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и передавали сведения о военных объектах.

BannerImage
Вероника Бакумченко
