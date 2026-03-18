18 марта, 14:32

В центре Москвы прохожим дарили триколоры в честь Дня воссоединения Крыма с РФ

Обложка © Life.ru

В Москве 18 марта прошла акция с участием волонтёров. Жителям и гостям столицы раздали ленты в цветах российского флага. Основной площадкой стала Тверская площадь у памятника Юрию Долгорукому. Акция продлилась с 14:00 до 16:00.

В Москве 18 марта можно было получить триколор. Видео © Life.ru

Организаторы отмечают, что такая раздача стала традицией. Волонтёры не только вручают символику, но и напоминают о единстве и общих исторических корнях. Городских помощников узнавали по белым дождевикам с фиолетовым логотипом центра «Мосволонтёр». Они поздравили прохожих и рассказали о значении акции.

Получить ленту можно было и в других точках города:

  • Метро «Крымская», выход 1;
  • Улица Арбат, дом 2, строение 1;
  • Театральная площадь (перед Большим театром);
  • Главный вход парка искусств «Музеон»;
  • Парк «Зарядье» (площадь перед Варваринской площадью).
Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в эту дату в 2014 году был подписан договор о принятии Республики и города Севастополя в состав РФ, что последовало за референдумом, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение с Россией. Эту дату широко отмечают по всей стране – читайте об этом на Life.ru.

Полина Никифорова
