Крым стал неузнаваемым: Участники СВО поздравили крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

В день 12-летия Крымской весны российские военнослужащие, находящиеся на исторических и вновь освобождённых территориях, передали тёплые поздравления жителям полуострова. Бойцы делятся, что именно вдали от дома они особенно остро чувствуют, как преобразился Крым за эти годы и насколько мощный рывок в развитии совершил регион.

«По уровню развития — дороги, магазины — всё что угодно. Крым гораздо продвинулся вперёд. Это видно, это просто бросается в глаза», — сказал военнослужащий с позывным Кулон.

К поздравлениям присоединился и Народный фронт. В праздничный день активисты движения совместно с коллективом международного детского центра «Артек» отправили на передовую гуманитарную помощь — генераторы, которые так необходимы бойцам.

Напомним, что ровно 12 лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан исторический договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Решению предшествовал референдум, на котором народ полуострова практически единогласно проголосовал за воссоединение с Родиной. Сегодня эту дату широко отмечают по всей стране.