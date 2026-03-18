Финансовый аналитик назвала главные причины отказа от четырёхдневки в России

Массовый переход российских компаний на четырёхдневную рабочую неделю в 2026 году маловероятен. Как сообщила финансовый аналитик Юлиана Сорокина в беседе с «Газета.ru», работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени.

«Уменьшение продолжительности рабочей недели может увеличить нагрузку на оставшихся работников, что негативно сказывается на моральном климате в коллективе и повышает риск профессиональных заболеваний. Работодатели опасаются снижения производительности и эффективности сотрудников при сокращении рабочего времени. Российские компании вряд ли перейдут на такой график в 2026 году», — отметила Сорокина.

К тому же Трудовой кодекс хотя и допускает разные режимы работы, но чёткие механизмы реализации четырёхдневки до сих пор не прописаны. Необходимы нормативные акты, регулирующие продолжительность труда, оплату и соцгарантии.

Вместе с тем Сорокина не исключает, что в некоторых отраслях переход на сокращённую неделю всё же возможен — если спрос на товары и услуги резко упадёт. Это касается прежде всего автомобильной промышленности и строительства, которые зависят от сезонных колебаний. В таких условиях компании ищут способы урезать расходы, в том числе за счёт уменьшения рабочего времени. Производители потребительских товаров тоже могут пойти на этот шаг при падении спроса.

Аналитик подчеркнула, что в подобных случаях сокращение рабочей недели становится временной мерой, направленной на сохранение квалифицированных кадров. Бизнес понимает, что без опытных специалистов восстановление после кризиса будет невозможным.

При этом ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что Россия постепенно придёт к четырёхдневной рабочей неделе, однако этот процесс не должен регулироваться жёсткими законами. По его словам, внедрение нового формата должно происходить эволюционно, через диалог между работниками и работодателями.