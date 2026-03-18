В России набирает популярность услуга фальшкремации

В России набирает обороты необычная услуга — фальш-кремация. Люди прощаются с близкими дома, а сами тела везут сжигать за сотни километров, в другой регион. Об этом рассказал владелец крупной ритуальной компании Олег Шелягов в интервью «Коммерсанту».

По словам эксперта, иногда к такому способу приходится прибегать, потому что своего крематория в городе просто нет. Но чаще всего люди идут на это, чтобы сэкономить. Как объяснил Шелягов, расценки местного крематория могут быть намного выше, чем в соседней области, даже если считать траты на дорогу.

С каждым годом россияне всё чаще отказываются от традиционных похорон с могилой в пользу кремации. Например, в Петербурге такой вариант сейчас выбирают семь из десяти человек, а в Москве — уже более 50% процентов. На севере страны «огненное погребение» тоже выходит в лидеры — всё из-за вечной мерзлоты и суровых зим, когда рыть могилу просто нереально. А вот в южных регионах культура кремации только-только начинает появляться.

Ранее сообщалось, что в России после Нового года значительно выросла стоимость кремации. В среднем цена услуги увеличилась на 20 тысяч рублей, а в ряде регионов подорожание оказалось ещё более заметным. Основная причина — повышение тарифов на коммунальные услуги для бизнеса. Электричество для юридических лиц подорожало на 8–12%, газ — на 7–10%.