К бывшей тюрьме «Кресты» в Петербурге пророют подземный тоннель

Новый собственник бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге планирует создать подземный переход для посетителей будущего общественного пространства. Для этого рассматривается строительство тоннеля под Арсенальной набережной. Об этом пишет РБК.

Проект реализует девелопер «КВС». Компания уже уведомила городской Комитет по градостроительству и архитектуре о своих планах. Предполагается, что переход обеспечит удобный доступ к территории, где ранее располагался следственный изолятор. Объект планируют превратить в общественное пространство.

В течение года инвестор намерен за свой счёт подготовить изменения в проект планировки территории. Речь идёт об участке в Калининском районе между улицами Арсенальная, Михайлова, Комсомола и набережной. Соответствующие документы уже опубликованы на сайте Смольного. Решения по проекту будут приниматься после согласования всех необходимых изменений.

Ранее Life.ru писал, что российский дизайнер Артемий Лебедев предложил украсить столичный высотный комплекс «Москва-Сити» колокольней-небоскрёбом. Эту мысль ему навеяла история создания колокольни «Иван Великий» в Кремле.