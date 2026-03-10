Первый в России музей СВО построят у Мамаева кургана в Волгограде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Dimitrov
В Волгограде до конца 2026 года построят музей, посвящённый специальной военной операции. Об этом рассказал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
По его словам, новое учреждение станет первым в стране самостоятельным музеем СВО. Он разместится у подножия Мамаева кургана, слева от входной группы. Площадь здания составит около 800 кв. м., экспозиции займут примерно 700 кв. м. Дементьев уточнил, что часть экспонатов уже есть, а коллекция постоянно пополняется.
«У нас достаточно большая коллекция сформирована. Кроме того, она пополняется, Министерство обороны активно передаёт предметы», — добавил директор в беседе с ТАСС.
Также для выставок активно привлекают семьи участников СВО, готовые передать личные вещи бойцов. В работе над экспозицией участвуют силовые ведомства, Следственный комитет и Росгвардия.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Северной Корее тоже строят Мемориальный музей в честь северокорейцев, которые принимали участие в специальной военной операции. На стройку даже приехал глава КНДР Ким Чен Ын, в знак единства посадивший на территории дерево.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.