Первый в России музей СВО построят у Мамаева кургана в Волгограде

В Волгограде до конца 2026 года построят музей, посвящённый специальной военной операции. Об этом рассказал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

По его словам, новое учреждение станет первым в стране самостоятельным музеем СВО. Он разместится у подножия Мамаева кургана, слева от входной группы. Площадь здания составит около 800 кв. м., экспозиции займут примерно 700 кв. м. Дементьев уточнил, что часть экспонатов уже есть, а коллекция постоянно пополняется.

«У нас достаточно большая коллекция сформирована. Кроме того, она пополняется, Министерство обороны активно передаёт предметы», — добавил директор в беседе с ТАСС.

Также для выставок активно привлекают семьи участников СВО, готовые передать личные вещи бойцов. В работе над экспозицией участвуют силовые ведомства, Следственный комитет и Росгвардия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Северной Корее тоже строят Мемориальный музей в честь северокорейцев, которые принимали участие в специальной военной операции. На стройку даже приехал глава КНДР Ким Чен Ын, в знак единства посадивший на территории дерево.