Британский лыжник опозорился на Кубке мира, выпив 12 банок пива прямо во время гонки

Британский лыжник Габриэль Гледхилл оказался в центре скандала после 50-километрового марафона на этапе Кубка мира в Осло. Спортсмен выпил 12 бутылок пива и несколько шотов «Егермейстера» прямо на дистанции. В итоге он сильно отстал от соперников, сообщает VG.

Лыжника могут депортировать после гонки в состоянии опьянения.

Финишировать ему удалось лишь одновременно с участницами женского забега, которые стартовали на 45 минут позже. Однако, несмотря на это, он обогнал десятерых трезвых спортсменов и занял 67 место. По словам самого Гледхилла, опыт был весёлым, а всем выпитым его стошнило.

После гонки судьи установили, что участник находился в состоянии алкогольного опьянения. Информацию передали в компетентные органы. Позже стало известно, что инцидента Гледхилл лишился норвежского вида на жительство. Последние пять лет он жил именно в Норвегии.

Ранее Life.ru писал, что американский генерал Антонио Агуто напился чачи до беспамятства и пропил секретные документы в Киеве. Он нарушил несколько правил хранения секретной информации и поведения военнослужащих.