Генерал США напился чачи до беспамятства и пропил секретные документы в Киеве

Американский генерал Антонио Агуто, курировавший помощь Украине в 2022–2024 годах, потерял секретные документы и получил сотрясение мозга после инцидентов в Киеве. Об этом говорится в отчёте, подготовленном аппаратом генерального инспектора Пентагона.

Инциденты начались в марте 2024 года, когда Агуто вместе с командой приехал в Киев на поезде из Германии с секретными картами. В начале апреля документы были забыты в вагоне, их обнаружили только через сутки и вернули в посольство США.

В мае того же года генерал пришёл на ужин с госсекретарём Энтони Блинкеном в состоянии алкогольного опьянения. Во время встречи он упал и ударился головой о стену, получив сотрясение мозга. Проверка показала, что Агуто нарушил несколько правил хранения секретной информации и поведения военнослужащих. Однако доказательств того, что он создавал «невыносимую обстановку» в команде, обнаружено не было.

Напомним, в Пентагоне начали расследование в отношении генерала Антонио Агуто, который курировал военную помощь Украине. Поводом стали случаи потери секретных документов и неподобающее поведение во время визита в Киев.