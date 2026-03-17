Пентагон начал расследование против генерала после скандального визита в Киев

В Пентагоне начали расследование в отношении американского генерала Антонио Агуто, который возглавлял командование по координации военной помощи Украине. Поводом стали сообщения о потере секретных документов и неподобающем поведении во время визита в Киев.

Согласно отчёту управления генерального инспектора Минобороны США, генерал ввёз на территорию Украины секретные материалы вопреки указаниям американского посла. Позже, возвращаясь в Германию, он якобы оставил документы с грифом секретности в поезде на территории Польши.

Кроме того, в отчёте говорится о поведении Агуто во время официальных встреч в Киеве. По словам свидетелей, генерал появился на мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения, в том числе на ужине, организованном послом США для американского госсекретаря и украинских военных.

Как утверждают очевидцы, после ужина офицер упал в своей комнате и ударился затылком о стену. На следующий день он появился с заметной травмой на лбу.

Позже в Пентагон поступили три анонимные жалобы на действия генерала. Сообщения были направлены в министерство обороны США в период с 20 по 24 мая 2024 года. Сейчас ведомство проверяет все обстоятельства произошедшего.

