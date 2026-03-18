Регулятор США сохранил ставку на уровне 3,5–3,75% вопреки требованиям Трампа

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Такое решение принято по итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке, сообщается на сайте регулятора.

В заявлении ФРС указано, что это решение направлено на поддержку установленных целей. Диапазон остаётся неизменным после предыдущего заседания.

При этом стало известно, что глава ФРС Джером Пауэлл покинет свой пост в мае 2026 года, однако сохранит за собой место в совете управляющих, где он может оставаться до 2028-го. На пресс-конференции Пауэлл уклонился от ответа на вопрос о своих дальнейших планах.

Напомним, что ранее Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, потребовав немедленного снижения процентных ставок. Президент США возмутился, что Пауэлл до сих пор не понизил стоимость заёмных средств, и призвал сделать это безотлагательно, не дожидаясь планового заседания. Трамп назвал главу ФРС «Джеромом Слишком Поздно», намекая на его медлительность в принятии решений.