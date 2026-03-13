Трамп потребовал от главы ФРС Пауэлла снизить процентные ставки

Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки. Сообщение американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Где сегодня находится глава ФРС Джером «Слишком Поздно» Пауэлл? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!» — написал республиканец.

Американский президент вновь раскритиковал руководство Федеральной резервной системы. По его мнению, регулятору следует снизить стоимость заёмных средств уже сейчас, не ожидая очередного заседания. Ранее ФРС несколько раз пересматривала ключевую ставку. В прошлом году регулятор трижды подряд снижал показатель. В январе нынешнего года Федеральная резервная система решила сохранить его без изменений.

Ранее Дональд Трамп назвал главным приоритетом предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, эта цель для него важнее, чем рост доходов от нефтедобычи, который приносит выгоду американским компаниям. Президент подчеркнул, что США являются крупнейшим производителем нефти. Однако, как он заявил, остановить «империю зла» важнее, чем зарабатывать на росте цен.